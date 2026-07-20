Rescatan a un tejón deshidratado que deambulaba por las calles de la zona sur de Cochabamba

La mañana de este lunes, un tejón silvestre fue rescatado en el sector de La Tamborada, en la zona sur de la ciudad, luego de ser visto deambulando por las calles. El operativo fue ejecutado por la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), tras recibir una denuncia oportuna por parte de los habitantes del barrio.

Según el reporte oficial, vecinos del sector se percataron de la presencia del animal en plena vía pública. Ante el temor de que sufriera algún daño, procedieron a retenerlo de manera segura en una jaula e inmediatamente dieron aviso a las autoridades competentes.

El director de Pofoma Cochabamba, Henry Basto, informó que el personal de su unidad se trasladó de forma inmediata al lugar para tomar la custodia del espécimen.

"Este animalito es inofensivo ante las personas, y seguramente aprovechando esa situación muchas personas eligen tenerlo de mascota; sin embargo, no nos olvidemos que es un animal silvestre", señaló la autoridad policial.

Evaluación médica y traslado

Debido a que el tejón presentaba signos evidentes de deshidratación y falta de alimento a simple vista, Pofoma activó los protocolos de protección de vida silvestre de manera urgente. El ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), ubicado en la Laguna Alalay, donde recibirá la atención médica veterinaria necesaria y permanecerá bajo observación.

Advertencia sobre la tenencia ilegal

Basto aprovechó la oportunidad para emitir una advertencia severa a la población sobre la prohibición de domesticar la fauna nativa. Recordó que estas acciones constituyen un delito tipificado en la normativa nacional.

"Según el artículo 223 bis del Código Penal, está prohibida la tenencia, transporte y comercialización de cualquier animal silvestre. Esto conlleva una pena privativa de libertad de dos a seis años. Es bueno que la población sepa esta situación: no podemos domesticar animales silvestres porque ellos tienen que estar en su hábitat", enfatizó.

Finalmente, la autoridad exhortó a la ciudadanía en general a no incurrir en estas prácticas ilícitas y a comunicarse de inmediato con Pofoma ante el avistamiento o conocimiento de cualquier animal silvestre en áreas urbanas, garantizando así su retorno seguro a la naturaleza.

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