Minibús vuelca en la avenida 6 de Agosto de Cochabamba y transeúntes auxilian a los pasajeros

La mañana de este lunes se registró un aparatoso accidente de tránsito en la avenida 6 de Agosto, donde un minibús de servicio público terminó volcado de costado en plena vía. El hecho dejó daños materiales de gran consideración en el vehículo y provocó momentos de alta tensión entre quienes circulaban por la zona.

Inmediatamente después del vuelco, la solidaridad de los testigos y transeúntes se hizo presente. Al percatarse de que varias personas se encontraban atrapadas en el interior del motorizado, el grupo de ciudadanos se organizó rápidamente para iniciar las labores de rescate.

Aprovechando que la puerta lateral del minibús quedó apuntando hacia arriba tras el impacto, los vecinos comenzaron a sacar uno a uno a los pasajeros, entre los cuales se encontraban personas de diferentes edades, incluyendo niños y adultos mayores que vivieron momentos de pánico.

"La misma gente que estaba por el lugar reaccionó rápido. Tuvieron que trepar al minibús para jalar a los pasajeros por la puerta de arriba y ponerlos a salvo en la acera", relató uno de los testigos del hecho.

Hasta el lugar se desplazaron los equipos de emergencia y personal de la Dirección de Tránsito para iniciar las investigaciones correspondientes. En un reporte preliminar, las autoridades indicaron que se espera el informe oficial detallado para determinar las causas exactas del siniestro, así como el número preciso y el estado de salud de las personas heridas que fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

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