Comandante Sokol declara como testigo por fugas de reos en Chonchocoro y Calahumana

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, presta declaración informativa en calidad de testigo dentro de investigaciones relacionadas con la evasión de privados de libertad en recintos penitenciarios.

La autoridad policial informó que ya concluyó su declaración por un primer caso y que posteriormente ingresaría a declarar por un segundo hecho.

“Acabamos de terminar la declaración del primer caso del que he sido citado y en este momento vamos a empezar la declaración del segundo caso”, señaló.

Primer caso: fuga en Chonchocoro

Sokol explicó que el primer caso está relacionado con la fuga de dos personas, una de las cuales ya fue recapturada.

Según la autoridad, este hecho se registró en diciembre de la gestión pasada y las preguntas estuvieron dirigidas principalmente a las medidas y políticas de seguridad adoptadas para evitar este tipo de situaciones.

Segundo caso: evasión en Calahumana

El comandante informó que el segundo caso por el cual fue citado está vinculado a la evasión de un privado de libertad en el recinto de Calahumana.

Sokol estimó que esta nueva declaración podría durar entre dos y tres horas más, luego de haber permanecido más de tres horas brindando su testimonio por el primer caso.

Policía expone su competencia

La autoridad señaló que durante la declaración se hizo conocer cuál es la competencia de la Policía Boliviana frente a este tipo de hechos y la posición institucional respecto a las medidas de seguridad penitenciaria.

Ambos casos continúan en investigación.

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