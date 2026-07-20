¡Alenir Echeverría nos necesita!: Su hijo apela a la solidaridad de la población

La emblemática cantante boliviana Alenir Echeverría atraviesa un momento sumamente crítico en su estado de salud, tras sufrir una severa descompensación derivada de la diabetes que padece. Actualmente, la admirada artista cruceña se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios debido al compromiso de varios órganos vitales.

La dura batalla y el pedido de su hijo

En medio de esta angustiante situación, su único hijo asume la responsabilidad de gestionar la ayuda médica y apelar a la solidaridad de toda la población.

“La verdad que ser hijo único solo, estar de aquí para allá, ver a mi madre en esa situación, me ha shockeado mucho”, expresó el joven con profunda tristeza.

Las necesidades económicas y de insumos son apremiantes para sostener los cuidados diarios que la cantante requiere en el hospital. “Necesitamos la gente que nos pueda donar medicamentos o económicamente porque se le ha complicado la situación”, instó su familiar, quien también pidió oraciones y compañía en el hospital durante estas horas decisivas.

Mira la programación en Red Uno Play