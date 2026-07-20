Dockweiler pedirá al Gobierno flexibilizar presupuestos municipales ante variación del dólar

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que aprovechará una reunión prevista con el presidente para plantear la necesidad de flexibilizar los presupuestos municipales, ante los efectos del nuevo tipo de cambio flexible en la planificación y ejecución de obras.

La autoridad explicó que el encuentro fue sugerido en medio de las celebraciones por la efeméride paceña, inicialmente para abordar la organización de los Juegos Bolivarianos 2029, que se realizarán en la ciudad de La Paz.

Sin embargo, Dockweiler señaló que también se deben tratar otros temas urgentes, como el financiamiento, la deuda municipal y la adecuación presupuestaria.

“Tipo de cambio flexible, presupuesto flexible”

El alcalde sostuvo que los municipios ya trabajan en el presupuesto 2027, pero advirtió que existe incertidumbre sobre el tipo de cambio que estará vigente al momento de ejecutar esos recursos.

“Ya estamos trabajando el presupuesto 2027, ¿con qué tipo de cambio? Cuando lo ejecutemos en enero, el tipo de cambio puede haber variado totalmente y ese presupuesto va a quedar desajustado a la realidad”, explicó.

En ese sentido, planteó que si el país tiene un tipo de cambio flexible, también debería existir un mecanismo de presupuesto flexible, sin dejar de lado los procesos de fiscalización.

Reunión previa con el gobernador

Dockweiler indicó que conversó con el gobernador para sostener una reunión previa antes del encuentro con el presidente.

“Tenemos muchos temas que hablar. Tenemos que hablar del financiamiento, de la deuda, del presupuesto flexible”, afirmó.

Hasta el momento, según dijo, no recibió la hora oficial de la reunión con el mandatario, aunque se prevé que sea este martes por la tarde.

Afectación a obras y servicios

El alcalde puso como ejemplo el servicio del PumaKatari, cuyo presupuesto fue elaborado con un determinado costo del diésel, pero que ahora se ve afectado por el incremento del combustible.

También mencionó que varias obras dependen de materiales importados, como el asfalto, cuyo costo puede variar con el dólar.

“Si el presupuesto es rígido, no vamos a poder ejecutar las obras o se va a ejecutar la mitad de las obras”, advirtió.

Piden mecanismos para ejecutar obras

Dockweiler remarcó que la propuesta no busca eliminar controles, sino permitir ajustes que ayuden a cumplir la planificación municipal pese a la variación de precios.

El alcalde señaló que, sin una flexibilización presupuestaria, varios proyectos podrían quedar desfasados o ejecutarse parcialmente.

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