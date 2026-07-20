Exportadores piden a Chile rectificar acusaciones por caso madera

El sector exportador boliviano pidió al Gobierno de Chile rectificar su posición inicial sobre el denominado caso madera, luego de que, según el reporte del sector, las pruebas de narcotest realizadas en Bolivia y Brasil dieran resultados negativos.

Mario Rojas, gerente general de la Cámara de Exportadores, expresó preocupación por el impacto que tuvo este caso sobre la industria maderera nacional.

“Estamos muy preocupados por este tema. Efectivamente se han dado ya los resultados tanto en el país como en Brasil, indicando que las pruebas han salido negativas de los narcotests”, señaló.

Rechazan acusaciones contra el sector maderero

Rojas sostuvo que, tras conocerse esos resultados, esperan que las autoridades chilenas puedan revertir las acusaciones iniciales contra el sector industrial maderero.

“Estamos a la espera de que el Gobierno chileno pueda rectificar la posición inicial asumida y de esta manera revertir todas las acusaciones que consideramos son falsas”, afirmó.

El representante exportador indicó que el caso generó preocupación entre las empresas del rubro, principalmente por el daño a la imagen y a la actividad comercial.

Exportaciones afectadas en 66%

Consultado sobre el impacto económico, Rojas informó que las exportaciones de madera fueron afectadas en un 66% durante el último trimestre.

El sector espera que la situación sea aclarada para evitar mayores perjuicios a las empresas que exportan madera y a los mercados internacionales que ya fueron construidos por años.

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