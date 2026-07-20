Presunto reclutador de bolivianos para la guerra en Rusia habría huido a Brasil

La Policía Boliviana activó una intensa búsqueda internacional tras las pistas de Amador Méndez Arancibia, presunto líder de una red de trata de personas dedicada a captar ciudadanos para enviarlos a la guerra en Rusia. Según las investigaciones preliminares, el sospechoso habría abandonado el país y se encontraría escondido en territorio brasileño.

Rastreos de inteligencia y registros de viaje

Para dar con su paradero, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha emitido múltiples requerimientos a Migración, empresas de transporte terrestre y Navegación Aérea además de Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

Las sospechas sobre su paradero se fortalecieron tras la toma de testimonios a su entorno cercano, quienes revelaron que el acusado solía viajar con frecuencia al país vecino.

Al respecto, el Cnel. Jhonny Coca, director de la Felcc Santa Cruz señaló que "se está investigando, sin embargo, los indicios apuntan a que sería el principal reclutador, al menos en Santa Cruz; se están realizando las investigaciones con nuestros pares de la República de Brasil para ver si hay algún nexo en este país, ya que las declaraciones de algunos de sus familiares hacen sospechar que está en Brasil porque él acostumbraba ir a despachar a las personas hasta allá".

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