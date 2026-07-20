Bolivia registra 1.930 focos de calor; Santa Cruz concentra la mayor afectación

Bolivia registra 1.930 focos de calor, según el reporte del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), actualizado este 20 de julio a las 18:16.

El mapa muestra una mayor concentración en el oriente y norte del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz con , seguido por Beni y Tarija, según el gráfico departamental del sistema.

Puedes seguir el reporte en tiempo real a través de la página web: https://simb.planificacion.gob.bo/simb/#

Santa Cruz, el departamento con mayor concentración

De acuerdo con la distribución visual del SIMB, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor reportados en el país. En el mapa se observan puntos de alta concentración en zonas del oriente cruceño, especialmente en áreas próximas a provincias como Velasco, Chiquitos y Germán Busch.

El sistema utiliza colores para agrupar los focos detectados: azul para concentración baja, amarillo para media y rojo para alta, lo que permite identificar las zonas que requieren mayor atención.

Velasco lidera el reporte por provincias

A nivel provincial, Velasco aparece como la zona con mayor número de focos de calor, con 507 registros.

Le siguen:

Méndez, con 235; Germán Busch, con 193; Chiquitos, con 164; y Yacuma, con 117.

También figuran Ñuflo de Chávez con 82, Iténez con 69, Cercado con 63, Mamoré con 53 y Guarayos con 50 focos de calor.

San Rafael encabeza el reporte municipal

Por municipios, San Rafael registra la mayor cantidad de focos de calor, con 310.

Después aparecen San Ignacio de Velasco, con 178; Villa San Lorenzo, con 172; El Carmen Rivero Tórrez, con 157; San José, con 111; y Exaltación, con 100.

Otros municipios con reportes importantes son Concepción, Tomayapo, San Ramón, Magdalena, Pailón, Uriondo, San Matías, Puerto Suárez y Ascensión de Guarayos.

Foco de calor no siempre significa incendio

Especialistas recuerdan que un foco de calor no necesariamente representa un incendio forestal activo, sino un punto de alta temperatura detectado por satélite. Sin embargo, estos registros permiten activar alertas, verificar zonas en campo y prevenir que las quemas se conviertan en emergencias mayores.

El monitoreo es clave durante la época seca, cuando aumentan los riesgos por chaqueos, quemas no controladas, vientos y altas temperaturas.

Mira la programación en Red Uno Play