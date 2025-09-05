Detectan 563 focos de calor en Bolivia: Santa Cruz concentra la mayoría

El sistema satelital de monitoreo de incendios (SIMB) identificó este jueves 563 focos de calor en el territorio nacional, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, durante una conferencia de prensa en La Paz.

De ese total, 484 focos están ubicados en el departamento de Santa Cruz, lo que representa más del 86% de los registros actuales. El resto se distribuye entre Beni (66), Cochabamba (7), Pando (3), La Paz (1), Oruro (1) y Potosí (1).

“El día de hoy, a las 9 de la mañana, el sistema satelital SIMB ha identificado 563 focos de calor en el país. Hay una reducción significativa respecto al mismo periodo del año pasado”, destacó Calvimontes.

A pesar de la cifra, las autoridades subrayan que el panorama es mucho más alentador que en 2024. En agosto del año pasado se detectaron 751.392 focos de calor, mientras que en agosto de 2025 la cifra cayó drásticamente a 53.199.

Actualmente, Bolivia registra cuatro incendios activos, tres en Santa Cruz y uno en Tarija, aunque todos se encuentran bajo control operativo, según Defensa Civil.

En Tarija, el incendio en la cordillera de Sama (municipio de San Lorenzo) ya fue controlado. En Santa Cruz, los fuegos se localizan en:

San Ignacio de Velasco , dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Carmen Rivero Torres , en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías.

Charagua Iyambae, en el área protegida Ñembi Guasu.

