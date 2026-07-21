La Paz: Bomberos atienden hasta tres incendios forestales por semana

La segunda compañía de Bomberos Voluntarios Santa Bárbara reportó que en las últimas semanas atendió incendios forestales y de interfaz en áreas verdes de la ciudad de La Paz, principalmente en parques y zonas de reserva.

La comandante Carminia Paz informó que estas emergencias se presentan con frecuencia en sectores como el parque Pura Pura y otras áreas verdes urbanas.

“Dos o tres veces a la semana tenemos que ir a áreas verdes de nuestra ciudad a trabajar con incendios forestales de interfaz urbano”, señaló.

Piden mayor prevención

Paz advirtió que no basta con actuar cuando el incendio ya se produjo, sino que se necesitan programas más amplios de prevención y mayor control en las zonas vulnerables.

La bombero voluntaria explicó que la época seca incrementa el riesgo de propagación del fuego, especialmente cuando se realizan chaqueos, quemas de basura o limpieza de vegetación sin control.

“No solo podemos trabajar en el momento del incendio. Debiéramos tener programas más grandes de prevención”, afirmó.

Riesgo para viviendas y salud

La comandante alertó que pequeños focos de fuego pueden convertirse en incendios mayores e incluso llegar hasta viviendas cercanas, debido a las condiciones climáticas y al material seco acumulado.

También remarcó que este tipo de emergencias afecta la calidad del aire, la salud de la población y el medio ambiente.

“Es momento de cuidarnos, de cuidar nuestra ciudad y todos nuestros ambientes”, sostuvo.

Bomberos voluntarios en apronte para Tarija

La segunda compañía Santa Bárbara también informó que, junto a otros grupos voluntarios de La Paz como Estrella de Vida y GEOS, tiene 18 bomberos forestales listos en apronte para apoyar las tareas de emergencia en Tarija.

Según Paz, el departamento atraviesa una situación preocupante por los incendios y ya existe una emergencia municipal declarada.

Los voluntarios esperan coordinar con el Viceministerio de Defensa Civil para desplazarse al lugar en caso de ser requeridos.

Llamado a la ciudadanía

Los bomberos pidieron a la población evitar quemas, chaqueos y cualquier acción que pueda provocar fuego en áreas verdes, lotes baldíos o recintos privados.

La recomendación apunta a prevenir emergencias mayores durante la temporada seca, especialmente en zonas cercanas a viviendas, parques urbanos y reservas naturales.

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