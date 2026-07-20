Retorno escolar en Cochabamba: 95% de asistencia en provincias y horario de invierno garantizado

Con una masiva asistencia del 95% en las aulas, este lunes se inició el retorno gradual a las actividades escolares en diversas regiones del departamento de Cochabamba. Mientras una parte de los estudiantes retomó la rutina escolar, la mayoría goza de una semana más de descanso pedagógico para prevenir contagios ante el elevado registro de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y virus estacionales.

El director Departamental de Educación (DDE), Edgar Veizaga, confirmó que las labores se reiniciaron en sectores específicos de la región.

"En los demás distritos que hemos dado a conocer se han reiniciado las clases, como es la zona andina principalmente, el Trópico y los distritos del Cono Sur, a excepción de Aiquile, Pasorapa y Omereque", informó Veizaga.

Retorno definitivo el 27 de julio con horario de invierno

Para los distritos restantes —que abarcan todo el eje metropolitano (Cochabamba 1 y 2, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto) además del Valle Alto (Cliza, Punata, Arani y Tarata)— el reingreso oficial a las aulas está programado para el próximo lunes 27 de julio.

Las autoridades educativas ratificaron que, una vez reanudadas las clases en su totalidad, se mantendrá de forma estricta el horario de invierno para resguardar la salud de los estudiantes. Los alumnos del turno mañana ingresarán a las 08:30, dado que las bajas temperaturas persisten durante las primeras horas del día.

Alcaldía realiza refacciones en las unidades educativas de la capital

De cara al retorno del próximo lunes en el municipio de Cochabamba, el Gobierno Autónomo Municipal garantiza que los establecimientos educativos estarán en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes.

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Diego Murillo, señaló que las obras de mantenimiento y reparación avanzan según lo planificado a través del área de Obras Públicas, en un esfuerzo conjunto que incluye el apoyo del sector privado e incentiva la corresponsabilidad de la comunidad escolar.

"Se está haciendo un trabajo en las unidades educativas y también hay que reconocer que hay empresarios que nos están apoyando porque carecíamos de recursos. Va a haber un compromiso entre los papás y el material que estamos recolectando. Esto es importante para que papás y alumnos se concienticen sobre la escasez de recursos y cuiden mejor sus colegios", explicó Murillo.

Con los trabajos de mantenimiento en marcha y el protocolo sanitario definido, las autoridades educativas y municipales prevén un retorno seguro y ordenado para la totalidad del alumnado cochabambino la siguiente semana.

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