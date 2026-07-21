Fuga tras accidente: Conductor presuntamente ebrio choca a un auto estacionado y escapa

Un conductor irresponsable protagonizó un violento accidente de tránsito la noche de este domingo en la zona norte de la ciudad y se dio a la fuga. El hecho, que dejó cuantiosos daños materiales, ocurrió aproximadamente a las 19:30 en la avenida Pando, en inmediaciones del concurrido parque Fidel Anze.

Según los reportes del incidente, una vagoneta de color negro impactó de manera violenta contra la parte trasera de un automóvil que se encontraba correctamente estacionado a un costado de la vía.

Testigos del hecho y afectados relataron que, inmediatamente después de provocar la fuerte colisión, el conductor de la vagoneta negra maniobró en reversa y aceleró para escapar rápidamente del lugar, sin bajarse a constatar los daños ni brindar ningún tipo de explicación.

Debido a la imprudencia y a la forma en la que se originó el choque, las primeras hipótesis presumen que el chofer se encontraba en completo estado de ebriedad.

Piden ayuda para identificar el motorizado

El choque dejó el automóvil afectado con serios daños materiales en su estructura trasera. Ante esta situación, los propietarios del vehículo siniestrado hicieron un llamado público y pidieron la colaboración de la ciudadanía y de la Policía Boliviana para dar con el paradero del responsable.

"Pedimos ayuda para identificar el motorizado y que el conductor se haga cargo de los graves daños ocasionados a nuestro automóvil", manifestaron los afectados.

Se espera que las cámaras de seguridad de la zona y de los domicilios cercanos a la avenida Pando puedan aportar datos clave, como el número de placa, para identificar al conductor prófugo en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play