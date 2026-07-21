Jóvenes hacen filas y duermen en carpas en El Alto para pedir cupos del premilitar

Decenas de jóvenes y padres de familia se apostaron en las afueras del Regimiento Ingavi, en la ciudad de El Alto, para pedir la ampliación de cupos del servicio premilitar correspondiente a la gestión 2026-2027.

Los postulantes señalaron que no fueron convocados en la primera ni en la segunda fase del proceso, por lo que decidieron formar largas filas con la esperanza de acceder a una plaza.

“Lo que estamos pidiendo ahora son más cupos para nosotros, porque estamos pasando frío en las tiendas y hay compañeros que están enfermos”, relató uno de los jóvenes.

Padres acompañan a sus hijos

En el lugar también se instalaron carpas donde algunos jóvenes descansan mientras aguardan una respuesta. Padres de familia acompañan el pedido y solicitan al Gobierno habilitar más espacios voluntarios.

“Queremos cupos voluntarios para nuestros hijos. Estamos haciendo la fila y queremos que nos den”, pidió una madre de familia.

Otros padres indicaron que el servicio premilitar es una alternativa para que sus hijos cumplan con esta etapa sin interrumpir sus estudios universitarios.

“Queremos que vayan también a estudiar a las universidades, por eso nos metemos a la premilitar”, señaló una madre.

Una opción para no perder un año de estudios

Para varias familias, el premilitar permite a los jóvenes ahorrar tiempo y prepararse para continuar sus estudios superiores, a diferencia del servicio militar regular, que demanda mayor dedicación durante un año.

“Puedan ahorrar el tiempo para poder prepararse ya para la universidad”, expresó uno de los padres.

Los postulantes también manifestaron expectativa y ansiedad por ingresar al servicio, mientras cumplen con las fases de evaluación médica y presentación de documentos.

Defensa descarta ampliación de cupos

Desde la Dirección Territorial del Ministerio de Defensa descartaron una posible ampliación de cupos para el servicio premilitar.

La institución explicó que la cantidad de plazas está definida mediante resolución ministerial y responde a la capacidad de los recintos militares, tomando en cuenta infraestructura, servicios básicos, espacio disponible e instructores.

“El efectivo del servicio premilitar voluntario está establecido con una resolución ministerial y está estrechamente ligado a las capacidades institucionales”, explicaron desde esa repartición.

Selección por mérito académico

El Ministerio de Defensa recordó que el servicio premilitar premia la excelencia académica de los estudiantes y que quienes no logren acceder podrán cumplir el servicio militar obligatorio cuando alcancen la mayoría de edad.

También mencionaron otras alternativas, como los grupos de búsqueda y rescate de las tres fuerzas y la Escuela Militar de Ingeniería, que también otorga la libreta de servicio militar a sus estudiantes.

El proceso de reclutamiento continuará según el calendario establecido, con miras al inicio del servicio premilitar previsto para octubre.

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