Incendio en el río Rocha provoca densa humareda en la zona norte de Cochabamba

Una intensa humareda alarmó a los vecinos de la zona norte de la ciudad este lunes por la tarde, a raíz de un incendio registrado sobre el lecho del río Rocha, en inmediaciones de la avenida Uyuni. La densidad del humo redujo drásticamente la visibilidad en el sector, obligando a interrumpir el tráfico vehicular durante varios minutos por razones de seguridad.

El fuego consumió acopios de vegetación, pasto seco y ramas acumuladas producto de trabajos de limpieza realizados en días pasados. La combustión de este material generó una densa cortina de humo que se expandió rápidamente por los alrededores.

Complejas labores de sofocación y enfriamiento

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía en coordinación con voluntarios de SAR-Bolivia, quienes desplegaron un trabajo conjunto para sofocar las llamas y evitar que la emergencia se propagara a zonas adyacentes.

Las características del material quemado dificultaron el abordaje inicial de las brigadas de rescate:

"Estos pajonales, estos pastizales secos generan monóxido de carbono que nos ha dificultado mucho para poder trabajar. Pero gracias a Dios se ha podido controlar. Se ha levantado una gran humareda sobre el lugar, pero vamos a hacer el enfriamiento del sector", explicó Saúl Mamani, representante de Bomberos de la Policía.

Investigan las causas del siniestro

Tras controlar el fuego y restablecer la circulación vehicular en la avenida Uyuni, el personal desplegado permaneció en el sitio realizando tareas de enfriamiento para asegurar que no queden brasas ni focos de calor encendidos.

Por el momento, se desconocen los factores exactos que dieron inicio a las llamas, ya que al momento del arribo de los equipos no se encontró a personas en las inmediaciones. Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para determinar si el hecho fue provocado o de carácter accidental.

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