Ingeniera forestal advierte impacto ambiental y en la salud por incendios

La ingeniera forestal Viviana Molina expresó su preocupación por el incremento de los incendios forestales en Santa Cruz y advirtió que las condiciones climáticas, especialmente los fuertes vientos registrados durante la última semana, dificultan el control de los focos de calor.

Según la especialista, actualmente ya se registran más de 20.000 hectáreas afectadas por el fuego, aunque aclaró que gran parte de los incendios se desarrollan en zonas de pastizales y de interfase.

"Ya venimos más de una semana con estos vientos fuertes, que para el combate mismo de los incendios forestales es complicado. La Gobernación tiene que tener por día y por hora el comportamiento del viento y del clima durante todo el proceso del combate", sostuvo.

Molina también advirtió que la humareda comenzará a generar impactos en la salud de la población de las comunidades y municipios cercanos a las zonas afectadas.

"Esta humareda seguramente ya va a empezar a afectar a las comunidades y municipios cercanos. Ahí empiezan los problemas porque ya no se puede respirar", afirmó.

Asimismo, indicó que los incendios provocan graves consecuencias ambientales al afectar la flora y la fauna, por lo que pidió mantener vigilancia permanente y reforzar las acciones de prevención y respuesta.

Mira la programación en Red Uno Play