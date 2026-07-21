Inhalación de humo y terrenos peligrosos: la dura jornada de los voluntarios en el Parque Nacional Tunari

Una serie de incendios forestales continúa azotando al departamento de Cochabamba. Mientras que algunos focos han logrado ser sofocados, la emergencia persiste en áreas protegidas de alta densidad vegetal, donde brigadas y voluntarios luchan sin tregua contra las llamas.

El punto más crítico se registra en el Parque Nacional Tunari, específicamente en la zona de Bellavista y el municipio de Liriuni (colindante con Quillacollo). La alerta se activó la tarde del domingo 19 de julio, al promediar las 14:00, desencadenando un intenso despliegue de los cuerpos de primera respuesta.

Incesante combate en el Parque Tunari

Durante la jornada inicial del domingo, patrullas de la UGRyAD (dependiente de la Gobernación), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la UGR Municipal de Quillacollo y rescatistas del grupo SAR-Bolivia Filial Cochabamba y GEOS ingresaron a la zona divididos en frentes de ataque. Tras horas de ardua labor, el personal debió replegarse al caer la noche debido a la extrema peligrosidad y la complejidad del terreno.

A primera hora de este lunes 20 de julio, desde las 05:00 de la mañana, contingentes renovados de bomberos voluntarios regresaron a la montaña para encarar una segunda jornada consecutiva de combate directo contra el fuego.

"Tenemos una afectación bastante grande; la humareda prácticamente se podía ver desde cualquier parte de la ciudad. Aún en algunos lugares pequeños focos continúan activos por la vegetación que era bastante densa", reportó un voluntario del grupo GEOS.

Si bien las estimaciones iniciales de los equipos de campo calculaban daños en aproximadamente 50 hectáreas, reportes de zonificación de brigadas en el área señalan que la extensión del fuego podría superar las 100 hectáreas de cubierta vegetal impactada.

Asistencia médica tras extenuantes jornadas

Tras más de 12 horas continuas de trabajo bajo condiciones extremas y una densa humareda, los equipos de voluntarios comenzaron a retornar a la ciudad al final de la tarde para recibir atención de emergencia.

Como parte de los protocolos de salud para precautelar la capacidad respiratoria de los rescatistas, se brindó tratamiento de oxigenoterapia a los efectivos del grupo GEOS, quienes presentaron cuadros de cansancio extremo por la inhalación prolongada de humo.

Las labores de monitoreo y liquidación continúan en los sectores donde aún permanecen pequeños focos activos para evitar que el viento reavive el fuego. Las autoridades y grupos de rescate permanecen en estado de alerta ante la persistencia de focos en otros puntos del departamento.

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