Cámaras captan la huida a pie del atracador a un banco en Equipetrol

Las cámaras de seguridad registraron exactamente cómo huyó el atracador del banco en Equipetrol que sustrajo más de 20 mil bolivianos. Tras irrumpir encapuchado y con gorra para encañonar a uno de los guardias, el sujeto realizó disparos para intimidar a los presentes, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Al percatarse del riesgo, una de las empleadas logró esconder una suma alta de dinero debajo del mostrador, antes de ser abordada. Sin embargo, atemorizadas por las amenazas, las cajeras terminaron entregando alrededor de 23 mil bolivianos que colocaron dentro de una bolsa verde.

Un escape a paso lento

Con el botín en su poder, el delincuente abandonó a pie las instalaciones de la entidad financiera como si nada hubiera ocurrido. Las imágenes del exterior muestran que caminó por una cuadra con la bolsa en la mano, manteniendo la capucha puesta en todo momento.

Durante su trayecto de fuga, las grabaciones exponen cómo el individuo volteaba constantemente para verificar que nadie lo estuviera siguiendo. La Policía analiza minuciosamente este material audiovisual para reconstruir su ruta exacta de escape y dar con su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play