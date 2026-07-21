TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Heladas, calor y lluvias: así estará el clima en Bolivia este martes

El reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas bajo cero en los departamentos del altiplano, mientras que en el oriente persistirá un ambiente cálido con lluvias.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/07/2026 20:57

Agregar Reduno en
Foto: Secretaría Municipal de Cultura y Turismo
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico para este martes 21 de julio, anticipando una jornada marcada por el descenso de temperaturas en el occidente del país y condiciones cálidas en el oriente, donde además se esperan precipitaciones en algunas regiones.

En La Paz, la temperatura oscilará entre los 5 °C y 20 °C, mientras que en El Alto el termómetro descenderá hasta los -3 °C y alcanzará una máxima de 15 °C.

En el departamento de Oruro se registrará la temperatura más baja del país con -7 °C, mientras que Potosí tendrá una mínima de -1 °C y una máxima de 19 °C. En estas regiones predominarán los cielos despejados y parcialmente nublados.

En los valles, Cochabamba registrará temperaturas entre 5 °C y 32 °C, con ambiente soleado durante la mañana y nubosidad parcial por la tarde.

En Chuquisaca, la capital Sucre tendrá una mínima de 6 °C y una máxima de 25 °C, mientras que Tarija alcanzará los 31 °C, con cielo parcialmente nublado hacia el final de la jornada.

Para el oriente y la Amazonía, el Senamhi prevé un ambiente cálido. En Santa Cruz la temperatura variará con una mínima de 24 °C y la máxima de 31 °C, con probabilidad de lluvias durante la tarde y cielo nublado por la noche.

En Beni, la ciudad de Trinidad alcanzará una máxima de 33 °C, también con precipitaciones vespertinas, mientras que Pando tendrá la jornada más calurosa del país, con 22 °C de mínima y 35 °C de máxima en Cobija, bajo un cielo mayormente nublado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD