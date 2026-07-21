Heladas, calor y lluvias: así estará el clima en Bolivia este martes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico para este martes 21 de julio, anticipando una jornada marcada por el descenso de temperaturas en el occidente del país y condiciones cálidas en el oriente, donde además se esperan precipitaciones en algunas regiones.

En La Paz, la temperatura oscilará entre los 5 °C y 20 °C, mientras que en El Alto el termómetro descenderá hasta los -3 °C y alcanzará una máxima de 15 °C.

En el departamento de Oruro se registrará la temperatura más baja del país con -7 °C, mientras que Potosí tendrá una mínima de -1 °C y una máxima de 19 °C. En estas regiones predominarán los cielos despejados y parcialmente nublados.

En los valles, Cochabamba registrará temperaturas entre 5 °C y 32 °C, con ambiente soleado durante la mañana y nubosidad parcial por la tarde.

En Chuquisaca, la capital Sucre tendrá una mínima de 6 °C y una máxima de 25 °C, mientras que Tarija alcanzará los 31 °C, con cielo parcialmente nublado hacia el final de la jornada.

Para el oriente y la Amazonía, el Senamhi prevé un ambiente cálido. En Santa Cruz la temperatura variará con una mínima de 24 °C y la máxima de 31 °C, con probabilidad de lluvias durante la tarde y cielo nublado por la noche.

En Beni, la ciudad de Trinidad alcanzará una máxima de 33 °C, también con precipitaciones vespertinas, mientras que Pando tendrá la jornada más calurosa del país, con 22 °C de mínima y 35 °C de máxima en Cobija, bajo un cielo mayormente nublado.

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