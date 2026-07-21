Torito impactó contra un micro y terminó volcado en la Av. San Aurelio

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la avenida San Aurelio, en la ciudad de Santa Cruz, donde un vehículo tipo 'torito' terminó volcado luego de impactar contra un micro.

Como consecuencia del choque, el conductor del 'torito' resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Testigos que presenciaron el hecho señalaron que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente.

"El torito venía a toda velocidad y el micro trató de frenar. Exceso de velocidad del torito", afirmó un ciudadano que observó la colisión. Otro testigo indicó que "el torito se descontroló y chocó con el micro".

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para realizar el registro del accidente e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias y responsabilidades en este hecho.

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