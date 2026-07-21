Un fatal accidente de tránsito tiñó de luto al municipio de Sacaba la noche de ayer. Un joven conductor de 23 años perdió la vida instantáneamente tras colisionar de manera frontal contra la parte trasera de un tractocamión que se encontraba estacionado. Los informes periciales confirmaron que la víctima manejaba bajo los efectos del alcohol.

El siniestro vial se registró sobre la avenida Barrientos, a la altura del kilómetro 13, a pocos metros de la intersección con la calle Florida.

La directora de Tránsito, Aleyda Vargas, brindó el informe oficial del hecho, catalogado técnicamente como "choque a vehículo estacionado con persona fallecida".

Según los datos de la investigación:

La víctima: Oscar C. M. (23 años), quien conducía una camioneta marca Mitsubishi de color rojo. Debido al fuerte impacto, el joven falleció en el lugar.

El segundo vehículo: Un tractocamión marca Volvo de color blanco, el cual se encontraba detenido y era conducido por el señor Bernardo G., de 51 años.

"Lamentablemente, como producto y resultado de este choque, llega a fallecer el señor Oscar Corrales. El conductor de la camioneta presentaba un grado alcohólico de 1.70 g/l", detalló la autoridad policial.

Conducía bajo los efectos del alcohol

El examen de alcoholemia practicado al cuerpo de la víctima fue contundente: 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que determina que el joven se encontraba manejando en total estado de ebriedad al momento del impacto, anulando su capacidad de reacción.

"Es lamentable una muerte en cualquier persona, pero es mucho más doloroso cuando se trata de jóvenes que apenas están comenzando su vida", reflexionó consternada la directora Vargas, haciendo un llamado a la conciencia de los conductores sobre el peligro mortal de combinar el alcohol con el volante.

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