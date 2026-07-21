Paro de salud de 72 horas afectará la atención desde este martes

La atención en el sistema sanitario sufrirá una interrupción debido a una huelga de 72 horas programada para este martes, miércoles y jueves. Dirigentes del sector expresaron sus disculpas a la ciudadanía, denunciando que la Gobernación cruceña incumplió los acuerdos al no cancelar desde el 6 de julio un bono, en este sentido, indicaron que “en los sueldos estamos al día, pero son los bonos que nos deben”.

El reclamo se extiende a la Alcaldía por deudas en el bono de vacunación y sueldos de personal contratado en el primer y segundo nivel.

"Si hay un arreglo suspendemos las medidas", aseguró un representante del sector. Adicionalmente se conoce que el sector rechaza también el Decreto 5654 que limita las retenciones a los servidores públicos.

Pese al cese de la atención ambulatoria, de los 7 mil funcionarios a nivel departamental, los centros de salud garantizaron la continuidad de las áreas críticas durante las tres jornadas de protesta. "Estamos deteniendo solo las consultas externas, pero emergencia sigue vigente, estamos aumentando personal para emergencias, para el plan de contingencia que tenemos todos los hospitales", concluyó el dirigente.

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