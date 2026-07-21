El dólar oficial sube a Bs 10,90 y se acerca a la barrera de Bs 11

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 21 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 10,90 por dólar, un incremento de cinco centavos respecto a la jornada anterior, cuando la cotización fue de Bs 10,85. Con este nuevo valor, la divisa estadounidense queda a solo 10 centavos de alcanzar la barrera de Bs 11.

La actualización forma parte del régimen de tipo de cambio flexible implementado por el BCB desde el 29 de junio de 2026. Desde entonces, la cotización oficial ha mostrado una tendencia ascendente y comenzó en Bs 9,73.

En el mercado paralelo, las referencias continúan siendo superiores al tipo de cambio oficial. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, este martes el dólar se cotiza en Bs 11,20 para la compra y Bs 11,11 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,78 para la compra y Bs 10,76 para la venta, reflejando también un incremento en las operaciones informales.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos, mientras el Banco Central publica diariamente el Tipo de Cambio Oficial bajo el nuevo esquema de tipo de cambio flexible.

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