Al alza: Así cierra el dólar paralelo este lunes 20 de julio en Bolivia

El mercado cambiario informal en Bolivia registró una jornada de constante movimiento y tendencia al alza este lunes 20 de julio. De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó la jornada cotizándose en Bs 10.98 para la compra y Bs 11.25 para la venta, consolidando un incremento progresivo con respecto a las primeras horas del día.

La evolución de la divisa informal mostró modificaciones marcadas en tres momentos clave de este lunes:

06:00 AM: La jornada comenzó con el dólar paralelo en Bs 10,78 para la compra y Bs 10,76 para la venta .

Mediodía: A mitad de la jornada, el billete verde experimentó un primer repunte, situándose en Bs 10,84 para la compra y Bs 10,83 para la venta .

Cierre de la tarde: La tendencia alcista se aceleró hacia el final del día, alcanzando los valores máximos de la jornada (Bs 10.98 y Bs 11.25, respectivamente).

Brecha con el tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB), dentro del marco de la política de dólar flexible, fijó el tipo de cambio oficial para este lunes 20 de julio en Bs 10,85.

Con estos valores de cierre, la brecha entre el mercado oficial y el paralelo se hace más evidente, especialmente en el sector de la venta informal, que superó la barrera de los 11 bolivianos por unidad hacia el final de la tarde. Los analistas y actores económicos mantienen la expectativa sobre el comportamiento que tomará el mercado informal en la apertura de la siguiente jornada.

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