El sector forestal boliviano atraviesa una de las peores crisis de los últimos años. Las exportaciones registran una caída superior al 60%, lo que representa pérdidas estimadas en 183 millones de bolivianos, luego de las denuncias realizadas en Chile sobre una presunta contaminación con droga en cargamentos de madera boliviana.

Sin embargo, los análisis de laboratorio efectuados en Bolivia, Chile y Brasil descartaron la presencia de sustancias controladas, confirmando que los resultados iniciales fueron falsos positivos. Pese a ello, decenas de contenedores continúan retenidos en puertos chilenos, afectando gravemente al país.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, calificó la situación como un hecho "lamentable" y sostuvo que las acusaciones ocasionaron un fuerte daño económico y reputacional.

"Se ha basado en una denuncia no comprobada y los análisis realizados en Brasil, Chile y Bolivia dan cuenta de falsos positivos. De aquí en adelante hay que empezar a tomar determinaciones tanto en el sector público como privado", afirmó.

Rodríguez cuestionó que las acusaciones se hayan realizado sin presentar pruebas concluyentes y recordó que los contenedores permanecen retenidos desde hace varios meses sin que exista una causa formal contra las empresas exportadoras.

"Decenas de contenedores han estado detenidos y continúan retenidos en diferentes puertos sin mostrar una sola evidencia, un solo análisis de laboratorio y sin iniciar una causa", señaló.

El ejecutivo advirtió que la paralización de las exportaciones afecta a toda la cadena productiva, desde comunidades forestales y aserraderos hasta transportistas, servicios logísticos y entidades financieras.

Según datos del sector, alrededor de 200.000 personas dependen directa e indirectamente de la actividad forestal en Bolivia, mientras varias empresas se encuentran al borde del cierre debido a la imposibilidad de comercializar sus productos.

"Ganar un mercado y un cliente implica años de trabajo. Todo eso se está yendo al traste por acusaciones sin pruebas. Hay un daño a la reputación de empresarios que son inocentes", manifestó.

Frente a este escenario, diversas instituciones del Estado anunciaron acciones para defender al sector. Entre ellas figuran investigaciones complementarias, peritajes internacionales con participación de organismos especializados, acciones legales en Chile y gestiones diplomáticas para exigir explicaciones.

El IBCE considera que, además del resarcimiento económico por las pérdidas ocasionadas, corresponde una retractación pública de las autoridades chilenas responsables de las denuncias, con el objetivo de restituir la imagen del sector forestal boliviano y recuperar la confianza de los mercados internacionales.

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