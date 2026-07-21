¿Lloverá o hará frío? Así estará el clima en Bolivia este martes 21 de julio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) publicó el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio, jornada en la que se prevén temperaturas bajas en gran parte del país, cielos poco nubosos en el occidente y lluvias en algunas regiones del oriente.

Occidente con temperaturas bajas

En el occidente del país persistirá el ambiente frío, con cielos poco nubosos y mínimas que volverán a descender por debajo de los 0 °C en algunas ciudades.

En La Paz se espera una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 20 °C, con cielos poco nubosos.

En El Alto, el termómetro descenderá hasta -3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C.

Por su parte, Oruro registrará una de las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de -7 °C y una máxima de 17 °C, bajo cielos despejados.

En Potosí, el Senamhi pronostica una mínima de -1 °C y una máxima de 19 °C, también con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Valles con ambiente cálido y cielos despejados

En la región de los valles predominarán los cielos despejados y un incremento de las temperaturas durante el día.

Cochabamba tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 31 °C, sin probabilidad de lluvias.

En Sucre, las temperaturas oscilarán entre 6 °C y 25 °C, con una jornada estable y cielos despejados.

Mientras tanto, Tarija registrará temperaturas entre 18 °C y 31 °C, con cielos poco nubosos.

Oriente con lluvias y altas temperaturas

En el oriente boliviano se mantendrán las temperaturas cálidas, aunque el Senamhi prevé lluvias y mayor nubosidad en algunas regiones.

En Santa Cruz se esperan lluvias durante la jornada, con temperaturas que irán de 24 °C a 31 °C.

Para Trinidad, el pronóstico indica chubascos aislados, una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.

En Cobija, la jornada estará marcada por cielos nubosos y temperaturas entre 22 °C y 35 °C, siendo una de las ciudades más cálidas del país.

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