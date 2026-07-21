Incendios en Tarija amenazan comunidades y bomberos denuncian falta de equipos

Los incendios forestales continúan afectando a comunidades del departamento de Tarija, donde las llamas estuvieron a pocos metros de viviendas y obligaron a evacuar a familias.

Bomberos voluntarios advierten que la emergencia se agrava por la reactivación constante de focos de calor y la falta de equipamiento.

Uno de los comunarios relató que el incendio comenzó durante la madrugada de este lunes y que fueron necesarias más de 16 horas de trabajo conjunto entre vecinos y bomberos para evitar una tragedia mayor.

"Llegó hasta unos 50 metros de la casa de una mujer de la tercera edad. Tuvimos que evacuarla porque tiene casi 90 años y también había un niño pequeño. Lo más perjudicial es el humo y la contaminación", contó el vecino afectado.

Los voluntarios señalaron que las difíciles condiciones del terreno y la vegetación seca complican las tareas de sofocación, ya que varios focos vuelven a encenderse incluso después de haber sido controlados.

El capitán Juan Alberto Salazar, comandante de Bomberos Voluntarios Ángeles en el Fuego, informó que desde hace dos semanas atienden incendios prácticamente todos los días y mantienen a más de 50 voluntarios desplegados en diferentes puntos.

"Tenemos fuego en varios sectores que se reactivan por el difícil acceso y por la vegetación seca. Necesitamos linternas, guantes, cascos, antiparras, botas y uniformes forestales para seguir trabajando", manifestó.

"Para tener un bombero equipado de pie a cabeza se necesitan más de 16.700 bolivianos. Somos voluntarios y realizamos rifas y actividades para conseguir los recursos", afirmó.

Respecto al origen de los incendios, los bomberos indicaron que existen reportes e imágenes que hacen presumir que varios focos habrían sido iniciados de manera intencional.

Los comunarios también expresaron su preocupación por las pérdidas ambientales y económicas que dejan los incendios.

"No es justo que alguien haga tanto daño. Aquí la gente vive de su ganado y prácticamente todo el cerro se quemó. Hay que encontrar a los responsables", reclamó uno de los habitantes de la zona.

Finalmente, los bomberos recordaron que en esta temporada están prohibidas las quemas y chaqueos debido a las condiciones climáticas, caracterizadas por fuertes vientos que favorecen la rápida propagación del fuego.

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