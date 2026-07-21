Nicol Salce emocionó al jurado y rompió en llanto sobre el escenario

El segundo equipo en presentarse durante la gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars fue el de Nicol Salce y la academia One Beat, quienes llevaron al escenario el clásico It Must Have Been Love, de Roxette.

La presentación fue recibida con elogios por parte del jurado, que destacó el crecimiento de Nicol, la conexión con su equipo y el trabajo realizado desde la gala anterior.

Aunque también se señalaron algunos detalles técnicos por corregir, la evaluación general fue positiva y reconoció una propuesta mucho más sólida, coherente y emocional.

Elka Meyer destacó la conexión y el compromiso

Elka Meyer resaltó el compromiso del equipo y la manera en que utilizaron los recursos de la puesta en escena a su favor.

“Siempre veo compromiso. Usaron los recursos a su favor, se notaron conectados, hubo más sensualidad y el lip sync estuvo presente. A mí me gustó”, afirmó.

La jurado valoró especialmente la conexión entre Nicol y la academia, uno de los elementos que permitió que la presentación se sintiera más completa y natural.

Gabriela Zegarra vio grandes cambios

Gabriela Zegarra reconoció una evolución importante respecto a la gala anterior.

“Hubo grandes cambios. Siento que fuiste ganando más confianza a lo largo de la canción y eso me gustó”, expresó.

También consideró que, en la presentación pasada, había faltado mayor ensayo, pero aseguró que esta vez el trabajo fue evidente.

“Hoy se notó que hubo mucho esfuerzo y preparación”, añadió.

Tito Larenti elogió la respuesta del equipo

Tito Larenti felicitó a Nicol por su desempeño y aseguró que realizó un muy buen trabajo, más allá de algunos errores puntuales.

“Lo que se debe trabajar son ciertas posturas, pero hubo un buen trabajo de tu parte y eso me gustó”, señaló.

El juez también destacó la manera en que One Beat respondió ante la presión de una gala de eliminación.

“Cuando estamos en momentos complicados, hay dos posibilidades: hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Ustedes hicieron lo primero. Tienen todo para estar en el escenario”, afirmó.

Quimey del Río destacó una presentación sólida

Quimey del Río coincidió en que existieron importantes mejoras en comparación con la anterior actuación.

“Fue mucho más coherente. El lip sync estuvo muy bien, hubo un gran trabajo y fue una presentación sólida”, manifestó.

Aunque recomendó realizar algunos ajustes, valoró la preparación de Nicol y la evolución mostrada en una noche decisiva.

Nicol rompió en llanto y fue abrazada por su equipo

Después de escuchar las devoluciones, Nicol no pudo contener la emoción.

“Me he esforzado mucho. Quiero felicitar a los chicos porque lo dan todo y también se esforzaron muchísimo”, expresó entre lágrimas.

La participante rompió en llanto y fue inmediatamente abrazada por los integrantes de One Beat, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la gala.

La escena reflejó la presión, el esfuerzo y la unión de un equipo que llegó al escenario dispuesto a luchar por su permanencia.

Ahora necesitan el apoyo del público

Tras completar su presentación, Nicol Salce y One Beat pidieron el respaldo de la audiencia para continuar en La Gran Batalla Superstars.

El público puede votar ingresando a:

voto.reduno.com.bo

En una gala de eliminación, cada voto puede marcar la diferencia.

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