¡Esta noche tú decides! Vota por tu equipo favorito en La Gran Batalla Superstars

Esta noche, el escenario de La Gran Batalla Superstars se llenará de tensión, ritmo y emoción, pero la decisión más importante estará en manos del público.

La Sabrosa, junto a la academia Un1ty, y Nicol Salce, acompañada por la academia One Beat, volverán a presentarse con un solo objetivo: demostrar que merecen continuar en la competencia.

Después de no alcanzar el puntaje ni el respaldo necesarios durante las galas de canciones clásicas en inglés, ambos equipos tendrán una nueva oportunidad para conquistar al jurado y ganarse el apoyo de la audiencia.

Sin embargo, el talento sobre el escenario no será suficiente. Esta noche, cada voto puede cambiar el rumbo de la competencia.

¿Cómo votar?

Apoyar a tu equipo favorito es muy sencillo:

Ingresa a voto.reduno.com.bo Elige al equipo que deseas apoyar Registra tu voto y ayúdalo a continuar en competencia

Dos equipos.

Una oportunidad decisiva.

El público tiene la última palabra.

¿La Sabrosa y Un1ty lograrán asegurar su permanencia? ¿Nicol Salce y One Beat conquistarán el respaldo de la audiencia?

La decisión está en tus manos.

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