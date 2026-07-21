¡Todo o nada! La Sabrosa y Nicol Salce luchan por seguir en competencia

La tensión, el ritmo y la emoción se apoderarán esta noche del escenario de La Gran Batalla Superstars.

La Sabrosa, junto a la academia Un1ty, y Nicol Salce, acompañada por la academia One Beat, tendrán una nueva oportunidad para demostrar que cuentan con el talento, la disciplina y la pasión necesarios para continuar brillando en la competencia.

Durante las galas de la pasada semana, dedicadas a las canciones clásicas en inglés, ambos equipos no lograron alcanzar el puntaje ni el apoyo del público suficientes para asegurar su continuidad.

Ahora deberán dejarlo todo sobre el escenario, sorprender con sus presentaciones y convencer tanto al jurado como a la audiencia de que merecen seguir en carrera.

Dos equipos.

Una nueva oportunidad.

Un solo objetivo: continuar en competencia.

Esta noche, cada paso, cada movimiento y cada voto serán decisivos.

¿Quién logrará conquistar al público y quién tendrá que despedirse de la competencia?

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche desde las 20:30, solo por la señal de Red Uno.

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