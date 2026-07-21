El jurado reconoció la evolución de La Sabrosa, aunque marcó detalles por corregir

La tensión comenzó desde el primer minuto en la gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars. La encargada de abrir la noche fue La Sabrosa, quien subió al escenario acompañada por la academia Un1ty para presentar Turn It Into Love, el clásico de Kylie Minogue.

Con una propuesta llena de energía, movimiento y color, el equipo buscó demostrar que trabajó en las observaciones recibidas durante las galas anteriores y que merece continuar en la competencia.

Aunque el jurado reconoció avances importantes en la seguridad y desenvolvimiento de La Sabrosa, también identificó detalles técnicos que todavía necesitan mayor trabajo.

Tito Larenti pidió fortalecer el lip sync y la integración

Tito Larenti destacó que la participante se mostró más segura durante la presentación, pero señaló que la sincronización labial todavía requiere mayor precisión.

“Noté más seguridad en esta presentación. No es que no cantes, sino que a veces no modulas y los movimientos deben ser más amplios y grandes”, observó.

También consideró que, por momentos, La Sabrosa y la academia parecían funcionar como dos partes separadas dentro de la misma coreografía.

“Veo al equipo por un lado y a La Sabrosa por otro. Quizá hace falta realizar un trabajo mayor de integración”, añadió.

Quimey del Río reconoció los avances

Quimey del Río valoró que la participante trabajara en varias de las recomendaciones realizadas previamente.

“Veo que trabajaste muchas de las cosas que te dijimos. El lip sync también mejoró, aunque hubo un momento en el que no parecía completamente realista”, manifestó.

La jurado remarcó que, pese a ese detalle, la evolución fue evidente y el trabajo realizado se reflejó sobre el escenario.

Gabriela Zegarra destacó una Sabrosa más relajada

Gabriela Zegarra aseguró que vio a una participante más cómoda, capaz de disfrutar la presentación y desplazarse con mayor naturalidad.

“Te sentí más relajada. Caminaste, disfrutaste y eso se notó. También mejoraste mucho en el lip sync”, afirmó.

Asimismo, elogió el trabajo de la academia Un1ty y aseguró que disfruta de las propuestas que presentan en cada gala.

Elka Meyer valoró la capacidad de escuchar y corregir

Elka Meyer destacó el trabajo del coach y la respuesta del equipo ante las observaciones del jurado.

“Me gusta que el coach sepa escuchar y que haya realizado correcciones. Se logró que La Sabrosa tenga más seguridad”, comentó.

Sin embargo, consideró que la coreografía no tuvo un efecto sorpresa y recomendó cuidar todavía más la interpretación del playback.

“Deben pensar que es un playback y que no tiene que notarse. Aun así, lo hicieron muy bien y con mucha energía”, agregó.

La Sabrosa respondió y pidió el apoyo del público

Tras las observaciones, La Sabrosa aclaró que mantiene una buena relación y comunicación con la academia.

La participante recordó que el único conflicto con el equipo ocurrió al inicio de la temporada, pero aseguró que esa situación quedó atrás.

“Hasta donde sé y recuerdo, el único conflicto que tuvimos fue al inicio de la temporada, pero quedó ahí. Siento que tengo una buena comunicación con ellos”, afirmó.

El coach explicó que la coreografía fue trabajada inicialmente por separado para dar mayor protagonismo y énfasis a determinados momentos de la presentación.

Antes de abandonar el escenario, La Sabrosa pidió el respaldo de la audiencia, consciente de que en esta gala cada voto puede definir su permanencia.

El público tiene la última palabra

La Sabrosa y Un1ty cumplieron con su presentación y ahora esperan la decisión de la audiencia.

Para apoyarlos, el público debe ingresar a:

voto.reduno.com.bo

En una noche de eliminación, cada voto puede cambiar el destino de los participantes.

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