Nicol Salce y One Beat quedan eliminados de La Gran Batalla Superstars

La noche más decisiva llegó a su final. Después de tres presentaciones cargadas de talento, tensión y emoción, Nicol Salce y la academia One Beat quedaron eliminados de La Gran Batalla Superstars.

El voto del público definió la permanencia de La Sabrosa, quien alcanzó el 55,9% del respaldo de la audiencia. Nicol Salce obtuvo el 44,1%, resultado que marcó el cierre de su participación junto a One Beat.

La revelación de los porcentajes generó uno de los momentos más emotivos de la gala, luego de una noche en la que ambas participantes dejaron todo sobre el escenario para continuar en la competencia.

Una gala llena de emoción

La Sabrosa y Nicol Salce comenzaron la noche presentándose junto a sus respectivas academias.

Nicol y One Beat interpretaron It Must Have Been Love, de Roxette, en una actuación que recibió elogios por su evolución, conexión, seguridad y trabajo en el lip sync.

Por su parte, La Sabrosa y Un1ty llevaron al escenario Turn It Into Love, de Kylie Minogue. El jurado destacó la mayor seguridad de la participante, aunque también señaló algunos aspectos técnicos y de integración que deberá continuar trabajando.

Finalmente, las dos protagonistas se enfrentaron en un duelo al ritmo de Así no te amará jamás, de Amanda Miguel, antes de conocer la decisión de la audiencia.

Nicol Salce se despidió agradecida

Tras conocerse el resultado, Nicol agradeció el respaldo recibido durante su paso por el programa y aseguró que se marchaba satisfecha por el camino recorrido.

“Muchas gracias, Bolivia, y gracias a los jueces por todos los consejos y el apoyo brindado hasta ahora. Nos vamos felices y con el trabajo cumplido”, expresó.

La participante también reconoció el esfuerzo de los integrantes de One Beat, quienes la acompañaron durante los ensayos, las presentaciones y los momentos más difíciles de la competencia.

Su despedida estuvo marcada por la emoción, pero también por la satisfacción de haber mostrado crecimiento y una propuesta cada vez más sólida sobre el escenario.

La Sabrosa promete seguir creciendo

Con el 55,9% de los votos, La Sabrosa consiguió superar la gala de eliminación y continuará luchando por avanzar en La Gran Batalla Superstars.

Después de conocer el resultado, agradeció el apoyo de todas las personas que votaron por ella y prometió continuar trabajando para mejorar en sus próximas presentaciones.

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