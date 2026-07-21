Nicol Salce y La Sabrosa cerraron la gala con un duelo cargado de emoción

La última presentación de la gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars reunió frente a frente a las dos protagonistas de la noche: Nicol Salce y La Sabrosa.

Después de defender sus propuestas junto a sus respectivas academias, ambas participantes regresaron al escenario para protagonizar un duelo decisivo al ritmo de “Así no te amará jamás”, uno de los grandes clásicos de Amanda Miguel.

La interpretación estuvo marcada por la fuerza, el sentimiento y la tensión propia de una noche en la que la permanencia de ambas estaba en juego.

Un duelo cargado de emoción

Nicol y La Sabrosa asumieron el desafío de compartir el escenario en una presentación final donde cada gesto, movimiento e interpretación podía marcar la diferencia.

La intensidad de la canción permitió que ambas mostraran su personalidad artística y reflejaran todo el crecimiento alcanzado durante su paso por el programa.

Más que una competencia directa, el duelo se convirtió en un momento para celebrar el esfuerzo, la disciplina y la evolución de las participantes.

Agradecieron el apoyo recibido

Al concluir la presentación, Nicol Salce y La Sabrosa dedicaron emotivas palabras al público y a los integrantes del jurado.

Ambas agradecieron el respaldo recibido durante la temporada, así como las observaciones que les permitieron corregir errores, fortalecer sus presentaciones y crecer sobre el escenario.

También reconocieron el trabajo de sus academias, coaches y compañeros, quienes las acompañaron durante cada ensayo y presentación.

La emoción se apoderó del escenario mientras las dos participantes esperaban una decisión que definiría su futuro dentro de La Gran Batalla Superstars.

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