El abogado penalista y analista Cristian Sánchez analizó en detalle el atraco a la entidad financiera en la concurrida zona de Equipetrol, en Santa Cruz, y expuso diversas hipótesis a partir de la información actual que manejan las autoridades. En este sentido, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un delincuente armado y con el rostro cubierto redujo al guardia, realizó disparos para intimidar a las cajeras y huyó con aproximadamente Bs. 20.000, mientras la Policía investiga su paradero.

Tipificación del delito y perfil del asaltante

Respecto al marco legal del suceso, el Dr. Sánchez puntualizó: “Con los datos preliminares de la policía se tiene un robo agravado. Hay un uso violento, un uso de un instrumento para ocultar la identidad (máscara) y el arma de fuego que se usó para generar un escenario de sometimiento psicológico”.

Asimismo, evaluó el accionar del criminal acotando que “desde el punto de vista criminalístico, el robo agravado está probado, solo queda identificar al autor y aprehenderlo”, agregando que “la relación de acciones da cuenta que es un delincuente no profesional, es una acción delincuencial muy accidentada; la cantidad sustraída no implica la exposición a una pena efectiva de cárcel, será de por lo menos 10 años de cárcel”.

Reconstrucción de los hechos e impacto institucional

Para el avance de las investigaciones, el jurista sostuvo que “lo que queda es hacer una línea de tiempo, previo, durante y después del hecho delictivo” tomando en cuenta que “hay cámaras de seguridad en el lugar y los alrededores”.

Del mismo modo, hizo énfasis en la trascendencia social e institucional del caso remarcando que “es importante para la Policía y la Fiscalía el resolver este caso, porque es una zona comercial, muy transitada; el sistema de justicia, ahora más que nunca está cuestionado. Judicializar al responsable va a limpiar un poco la cara de la administración de justicia”.

Prevención y resguardo de la información

Finalmente, el analista brindó recomendaciones orientadas a la prevención para empresas, particulares y medianos emprendimientos ante el flujo de capitales. “Lo principal es la reserva de la información, si se va a trasladar una cantidad determinada del dinero que importe una exposición al peligro, no debe conocerse públicamente, el momento de la recepción del dinero, la ruta que entregará ese dinero, se debe restringir al mínimo posible”, concluyó Sánchez.

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