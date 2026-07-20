Bono PEPE entra en la fase final: Averigua si ya actualizaron tus datos en el sistema

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) entra en su fase final de cobros a nivel nacional, por lo que las autoridades recomiendan a la población verificar con prioridad si sus registros fueron procesados correctamente en el sistema centralizado. Si realizaste trámites de subsanación o actualización en tu Entidad Fuente de Información (EFI), averigua si ya actualizaron tus datos ingresando al portal corporativo de la Gestora Pública antes de acudir a las ventanillas bancarias.

La base de datos del beneficio se mantiene en constante ajuste en el marco de la normativa vigente para integrar las planillas remitidas por las distintas instituciones estatales. Quienes requieran verificar su estado de habilitación pueden hacerlo en el sitio oficial www.gestora.bo o recibir asistencia personalizada a través de la línea de WhatsApp 67195524 y la Línea Gratuita 800 10 1070.

Avance del "Contador de Pagos" alcanza el 94.5% al 19 de julio

A pocos días del cierre definitivo del plazo extraordinario, los desembolsos continúan ejecutándose de forma masiva en todo el territorio nacional. Según el reporte técnico publicado en las redes sociales de la Gestora Pública, con corte consolidado al 19 de julio de 2026, el beneficio económico alcanzó un avance general del 94.5%, registrando a 2.193.784 beneficiarios que ya hicieron efectivo su cobro de un total de 2.320.057 personas habilitadas en las listas oficiales.

El nivel de ejecución acumulado y la meta de beneficiarios por cada sector prioritario se desglosa según los siguientes datos:

Bono Juancito Pinto: Alcanza a 1.056.700 beneficiarios que ya cobraron los fondos, sobre un padrón total de 1.124.462 personas habilitadas.

Alcanza a 1.056.700 beneficiarios que ya cobraron los fondos, sobre un padrón total de 1.124.462 personas habilitadas. Renta Dignidad: Registra 990.346 adultos mayores atendidos en el sistema financiero, de una meta sectorial de 1.006.504 autorizados.

Registra 990.346 adultos mayores atendidos en el sistema financiero, de una meta sectorial de 1.006.504 autorizados. Bono Juana Azurduy: Suma 113.274 madres y niños con desembolsos procesados, de un universo de 139.883 personas inscritas.

Suma 113.274 madres y niños con desembolsos procesados, de un universo de 139.883 personas inscritas. Bono Discapacidad: Reporta 29.784 cobros efectivos realizados en ventanilla, sobre un total de 45.418 registrados.

Reporta 29.784 cobros efectivos realizados en ventanilla, sobre un total de 45.418 registrados. Bono Indigencia: Mantiene un alcance de 3.680 beneficiarios no videntes atendidos, de un padrón cerrado de 3.790 personas.

Foto: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Plazo límite de cobro y resguardo previsional

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recordó que la fecha límite e impostergable fijada por decreto para el retiro de los fondos es el 31 de julio de 2026. La ampliación del cronograma permitió que miles de personas pertenecientes a sectores vulnerables completaran sus correcciones documentales y superaran las dificultades operativas ocasionadas por los pasados bloqueos de carreteras en el país.

De igual forma, las autoridades reiteraron que los recursos utilizados para financiar este apoyo estatal provienen íntegramente del Tesoro General de la Nación (TGN) y de créditos externos. Por ello, el marco legal garantiza que este programa no afecta los aportes de las personas jubiladas ni compromete la liquidez de los fondos de pensiones de largo plazo administrados por el Estado.

Condiciones vigentes para el retiro en ventanillas

Los beneficiarios que aún no han acudido al sistema bancario pueden cobrar el saldo acumulado de hasta Bs. 450 bajo pautas operativas simplificadas. La atención en los bancos autorizados se aplica bajo las siguientes condiciones:

Cronograma libre: La asistencia a las agencias es abierta cualquier día hábil, habiéndose eliminado la restricción por terminación de carnet o fecha de nacimiento.

La asistencia a las agencias es abierta cualquier día hábil, habiéndose eliminado la restricción por terminación de carnet o fecha de nacimiento. Requisitos obligatorios: El titular solo debe presentar su Carnet de Identidad original y vigente, además de su certificado de sufragio en formato físico.

El titular solo debe presentar su en formato físico. Trámite sin costo: La transacción es personal y directa, por lo que no requiere fotocopias, llenado de formularios ni intermediación de terceros.

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