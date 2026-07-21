Senador Roca advierte que caso de las 'narcomaletas' puede “terminar en nada”

El senador de la Alianza Libre, Leonardo Roca, advirtió que el caso de las 31 maletas podría “terminar en nada” si no aparece la prueba material que permita establecer qué contenían y quiénes eran los responsables directos del hecho.

Roca afirmó que, según la información a la que tuvo acceso, las maletas existieron y fueron vistas en registros del caso, pero actualmente no se conoce su paradero. En ese sentido, señaló que sin esa evidencia física será difícil sostener una acusación por tráfico de droga o dinero.

“Si no hay la prueba material física, que son las maletas, yo creo que se va a determinar que no hay materia suficiente para llevar adelante la investigación y esto va a terminar lamentablemente en nada”, sostuvo.

Apunta a posible responsabilidad por pasaporte

Roca indicó que, si el proceso avanza hacia una sentencia, podría ser por el presunto uso irregular de un pasaporte diplomático fuera de término, pero no necesariamente por los delitos que inicialmente se mencionaron en torno al contenido de las maletas.

“Yo creo que si llega alguna sentencia sería por el uso fuera de término del pasaporte diplomático”, afirmó.

El senador señaló que, de acuerdo con información remitida por Cancillería, el pasaporte diplomático de una exdiputada habría sido anulado días antes de su ingreso al país, pero aun así habría sido utilizado para entrar y posteriormente retirar las maletas.

Cuestiona desaparición de la prueba

El legislador remarcó que el principal problema del caso es que las 31 maletas, consideradas por él como la prueba clave, no están en poder de la justicia.

Según Roca, el caso fue denunciado recién el 3 de enero de 2026, lo que habría dado tiempo suficiente para que la evidencia desaparezca o sea alterada.

“Ha tenido el tiempo suficiente para hacer y deshacer la prueba”, afirmó.

Menciona alerta de inteligencia internacional

Roca también se refirió a una presunta alerta de organismos de inteligencia de Estados Unidos que, según dijo, no habría llegado directamente a Bolivia, sino a través de una instancia en Brasil.

De acuerdo con su versión, esa información advertía sobre la llegada de un avión con 31 maletas que supuestamente contenían dinero para el intercambio por sustancias controladas. Sin embargo, aclaró que ese extremo no cuenta hasta ahora con prueba física dentro del proceso.

Observa fallas en controles estatales

El senador sostuvo que el caso revela una cadena de vulneraciones a la seguridad del Estado y apuntó a posibles responsabilidades en entidades como Naabol, la DGAC, Migración y la Aduana Nacional.

Roca explicó que, según el informe al que tuvo acceso, el avión que ingresó al país pertenecería a una empresa distinta a la que habría tramitado la documentación de ingreso.

“Una empresa de un avión distinto con los documentos de otra empresa. Por eso tienen que rendir cuentas Naabol y la DGAC”, señaló.

Maletas habrían sido entregadas por una persona ajena al vuelo

Otro punto observado por el senador es que las maletas habrían sido depositadas en origen por una persona que no formaba parte ni de la tripulación ni de los pasajeros.

Roca cuestionó que, pese a ello, las maletas hayan sido retiradas posteriormente por personas que sí viajaron en el vuelo charter.

“Esa es otra duda que todavía no tiene respuesta”, indicó.

Pide sancionar a funcionarios que permitieron irregularidades

Aunque considera que el caso penal podría debilitarse por falta de prueba material, Roca sostuvo que sí deben investigarse las responsabilidades administrativas y penales por incumplimiento de deberes.

“Se tiene que sentar la mano absolutamente a todos los funcionarios públicos que han permitido que pase esto”, afirmó.

El senador agregó que, desde su criterio, se vulneraron controles internos de seguridad del Estado y que Bolivia quedó expuesta internacionalmente por este caso.

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