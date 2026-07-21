Rechazan recurso de exmagistrados en torno al caso Mutualista

Un revés judicial clave frenó las pretensiones de las exautoridades procesadas por el caso Mutualista, quienes buscaban apartarse de los tribunales comunes.

Al respecto, el secretario del Concejo Municipal, Marco Cadena, informó que “el juez ha determinado que se ha rechazado esta solicitud de parte de los ex magistrados y prorrogados que fallaron extralimitándose en sus funciones, deben seguir el proceso a través de la justicia ordinaria”.

La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional representa un avance determinante dentro de la estrategia legal impulsada para salvaguardar los bienes colectivos de la región, según Cadena.

“Es importante mencionarle a la población que con esta nueva gestión estamos haciendo todos los mecanismos necesarios legales para poder defender el patrimonio de los cruceños y así lo vamos a consolidar en los próximos días”, destacó sobre los siguientes pasos del proceso.

El dictamen permite que las investigaciones sigan su curso formal contra quienes presuntamente actuaron al margen de sus atribuciones normativas, consolidando el cauce judicial en la jurisdicción ordinaria. Frente a las tensiones surgidas durante la causa, la autoridad concluyó que “quiero mencionarles a todos que nosotros no vamos a caer en amenazas ni intimidaciones de parte de quienes están intentando todavía entorpecer este proceso para que se pueda consolidar de manera justa lo que le pertenece a todos los cruceños”.

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