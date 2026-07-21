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El dólar oficial continúa en alza y está cerca de alcanzar los Bs 11

La cotización oficial del dólar estadounidense sube cinco centavos respecto al valor de este lunes, en el marco del régimen cambiario flexible vigente en Bolivia.

Milen Saavedra

20/07/2026 20:07

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Se incrementa: El BCB fija el tipo de cambio oficial para este martes 21 de julio. Imagen de Chris en Pixabay.
Bolivia

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La noche de este lunes 20 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) dio a conocer la nueva cotización oficial del dólar estadounidense que estará vigente en todo el país a partir de las 00:00 horas de este martes 21 de julio.

De acuerdo con el informe de la entidad financiera matriz, la divisa norteamericana se fijó en Bs 10,90, marcando un ajuste al alza dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado recientemente por la institución.

Se incrementa: El BCB fija el tipo de cambio oficial para este martes 21 de julio

Ajuste respecto a la cotización de este lunes

El nuevo valor representa un incremento de cinco centavos con relación a la cotización oficial registrada durante la jornada de este lunes, que se mantuvo en Bs 10,85.

El ente emisor realiza estos ajustes diarios con el propósito de reflejar las variaciones del mercado financiero nacional y mantener la operatividad dentro del esquema económico flexible dictado para la moneda extranjera. La nueva tarifa de Bs 10,90 regirá para todas las transacciones financieras y bancarias del sistema nacional a partir de las primeras horas de este martes.

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