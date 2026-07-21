Chile declara el estado de catástrofe por el temporal con miles de afectados en el norte

Santiago de Chile, 20 jul (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este lunes el estado de catástrofe en la zona norte debido a los estragos del fuerte temporal que golpea desde la semana pasada a la gran mayoría del país y ha dejado cinco fallecidos y al menos cuatro personas desaparecidas.

La cifra de fallecidos como consecuencia del intenso temporal que azota a Chile subió este lunes a diez, según el más reciente balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sobre el sistema frontal que abarca a diez de las dieciséis regiones del país.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó en la tarde a Coquimbo, en la zona norte, a la que declaró en estado de catástrofe, al igual que la provincia de Huasco en Atacama, ubicadas a 460 kilómetros y 850 kilómetros de la capital, respectivamente, debido a los estragos del evento climatológico.

El balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, pues el organismo informó que hay reportes de carabineros de otras cuatro personas, que fueron catalogadas como «presuntas desgracias».

«En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama», señaló el mandatario en su cuenta de X.

El estado de catástrofe permite al presidente tomar el control inmediato de la zona afectada, restringir libertades civiles y movilizar recursos públicos y privados para enfrentar una emergencia.

Las regiones más afectadas

En su último balance, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este lunes que en las últimas horas al menos cuatro personas están desaparecidas en las regiones Coquimbo y Atacama, ambas bajo alerta roja y ubicadas a 460 kilómetros y 850 kilómetros al norte de la capital, respectivamente.

La institución indicó que además hay cerca de 100.000 personas aisladas en distintas localidades del norte debido a la crecida de ríos y esteros, y también hay cerca de 16.000 viviendas dañadas en todo el país.

El temporal, relacionado con el fenómeno de El Niño, comenzó el jueves en la zona centro-sur y fue avanzando en las últimas horas hacia el norte.

El sistema central, que afecta a 10 de las 16 regiones del país, está dejando a su paso calles inundadas, cortes de luz y agua, intensas marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de río y fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora en algunas zonas, que han tumbado tendidos eléctricos y árboles.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal es uno de los episodios meteorológicos más significativos de los que se han registrado en los últimos años debido a su extensión geográfica e intensidad.

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