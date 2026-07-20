Paga 8.000 dólares por su entrada a la final del Mundial 2026 y fue expulsado del estadio antes del inicio del partido

Lo que debía ser la experiencia de su vida terminó convertida en una de las anécdotas más costosas y virales del deporte mundial. Un hincha que pagó alrededor de 8.000 dólares para presenciar en vivo la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium, fue expulsado del recinto por el personal de seguridad tras protagonizar altercados en las tribunas debido a su severo estado de ebriedad.

El incidente, grabado en video y difundido en la red social X por el usuario Jack Settleman, se volvió viral en cuestión de minutos, desatando miles de comentarios por la increíble oportunidad desperdiciada de presenciar un partido histórico que prometía marcar el posible "último baile" de Lionel Messi ante el conjunto español.

Descontrol en las gradas y quejas de los espectadores

Según relataron los testigos presenciales, el aficionado ya ingresó al estadio con un elevado nivel de intoxicación. Lejos de moderarse, continuó consumiendo bebidas alcohólicas en su asiento —ubicado en una de las mejores y más costosas zonas del estadio— hasta perder por completo el control.

El mal comportamiento del sujeto y el desorden generado en su sector provocaron que los espectadores a su alrededor expresaran su molestia y solicitaran la intervención del personal del evento. Los guardias de seguridad actuaron con rapidez para retirar al individuo de la tribuna.

"El hombre apenas podía mantenerse en pie. Aunque no opuso resistencia física ni generó un enfrentamiento mayor, tuvo que ser ayudado por la seguridad para poder caminar hacia las salidas", señalaron personas que se encontraban en el lugar.

Una "fiesta" que le costó una fortuna

Las entradas para la Copa del Mundo 2026 alcanzaron cifras récord, especialmente para la instancia final. Sin embargo, además de la astronómica cifra de 8.000 dólares gastada únicamente en el boleto, el hincha habría sumado cuantiosos gastos adicionales en pasajes, hospedaje, alimentación y consumo dentro del estadio, dinero que terminó tirado a la basura tras perderse el espectáculo por completo.

Este tipo de tensiones e incidentes aislados en las tribunas terminaron marcando la previa de uno de los encuentros más comentados y cotizados en la historia del fútbol moderno.

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