Antonela Roccuzzo rompe el silencio con un emotivo mensaje para Lionel Messi tras la derrota

La reciente caída de la Selección Argentina ante España por 0-1 en la final del Mundial dejó un profundo impacto en el ámbito deportivo y familiar del plantel. En este contexto, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo incondicional hacia el capitán del equipo.

Palabras de admiración en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió imágenes del torneo acompañadas de una conmovedora carta hacia el futbolista.

“Siempre vas a ser el mejor @leomessi; no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo”, escribió.

En su mensaje, Roccuzzo remarcó la resiliencia y los valores con los que el deportista afronta cada reto en su carrera profesional.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, destacó.

Un impacto que traspasa la pantalla

Para finalizar, la esposa del diez reafirmó el amor y el orgullo que siente por acompañarlo en cada etapa de su vida. La publicación rápidamente se volvió viral y recibió miles de muestras de afecto por parte de sus más de 40 millones de seguidores.

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