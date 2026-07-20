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Antonela Roccuzzo rompe el silencio con un emotivo mensaje para Lionel Messi tras la derrota

La esposa del capitán argentino compartió una emotiva publicación en redes sociales para destacar la entrega del futbolista tras la final frente a España.

Ximena Rodriguez

20/07/2026 17:39

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Foto: leomessi/IG

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La reciente caída de la Selección Argentina ante España por 0-1 en la final del Mundial dejó un profundo impacto en el ámbito deportivo y familiar del plantel. En este contexto, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo incondicional hacia el capitán del equipo.

Palabras de admiración en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió imágenes del torneo acompañadas de una conmovedora carta hacia el futbolista.

“Siempre vas a ser el mejor @leomessi; no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo”, escribió.

En su mensaje, Roccuzzo remarcó la resiliencia y los valores con los que el deportista afronta cada reto en su carrera profesional.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, destacó.

Un impacto que traspasa la pantalla

Para finalizar, la esposa del diez reafirmó el amor y el orgullo que siente por acompañarlo en cada etapa de su vida. La publicación rápidamente se volvió viral y recibió miles de muestras de afecto por parte de sus más de 40 millones de seguidores.

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