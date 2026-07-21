Legisladores piden que Evo Morales responda por los recursos de las elecciones de 2019

Tras el anuncio del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, sobre las gestiones para recuperar los más de Bs 233 millones utilizados en las elecciones generales de 2019, anuladas por fraude electoral, legisladores de oficialismo y oposición coincidieron en que la devolución de recursos también debe alcanzar al proceso derivado del referéndum constitucional de 2016.

Ambos bloques señalaron que los responsables de esos hechos deben responder por el daño económico al Estado.

"Principalmente Evo Morales y la máxima cúpula del Movimiento al Socialismo, porque son ellos los que han fraguado un fraude sin precedentes históricos en el año 2019", afirmó la diputada Lissa Claros.

En la misma línea, el diputado Ricardo Rada sostuvo que "dos elecciones hay que ir a decirle al señor Morales y a los masistas que estaban en Gobierno: devuelvan la plata", en referencia tanto a los comicios anulados de 2019 como al incumplimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Asimismo, algunos legisladores señalaron que la investigación también debe alcanzar a exvocales del Tribunal Supremo Electoral que habilitaron la candidatura de Evo Morales, al considerar que tuvieron responsabilidad en las decisiones que derivaron en ambos procesos cuestionados.

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