Estado de excepción cumple un mes entre respaldo y cuestionamientos por resultados

El estado de excepción decretado por el Gobierno cumplió un mes de vigencia en medio de evaluaciones contrapuestas sobre sus resultados. Desde el oficialismo sostienen que la medida permitió recuperar la estabilidad social, mientras que la oposición pide una rendición de cuentas y sectores como el transporte aseguran que persisten problemas en el abastecimiento de combustible.

"Claro que sí, la normalidad ya ha vuelto", afirmó la diputada del PDC, Ximena Arispe, quien aseguró que las filas para cargar diésel disminuyeron en varios departamentos y destacó que el control implementado durante este periodo fue una prioridad. No obstante, reconoció que aún falta consolidar la regularización del suministro de combustible.

En contraste, la diputada Patricia Patiño, de la línea Pro Bolivia del PDC, anunció que solicitará un informe al Ejecutivo para conocer los resultados alcanzados durante el primer mes de la medida.

"Lo que vamos a solicitar es un informe al Gobierno, precisamente para ver qué resultados ha obtenido y si existen personas cuyos derechos hayan sido vulnerados", indicó.

Transporte al 40% de su capacidad de operaciones

Mientras tanto, el transporte interdepartamental afirmó que el desabastecimiento de diésel continúa limitando sus actividades. El sector reportó que las empresas operan apenas al 40% de su capacidad y que, pese a las reuniones con el Ministerio de Hidrocarburos, aún no existe una fecha definida para la normalización del suministro.

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