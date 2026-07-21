Los incendios forestales continúan sin dar tregua en Tarija y, en medio de la emergencia, los bomberos voluntarios alertaron sobre reportes de personas que presuntamente estarían provocando nuevos focos de incendio antes de abandonar el lugar.

El comandante de los Bomberos Voluntarios Ángeles en el Fuego, Juan Alberto Salazar, señaló que estas denuncias generan preocupación porque las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación de las llamas.

"Hemos visto reportes de personas que empiezan a prender fuego y luego se van. También hay costumbres ancestrales de realizar quemas para que rebrote la tierra, pero en esta temporada deberían evitarse porque las condiciones climáticas hacen que el fuego se salga de control", afirmó.

Salazar explicó que los equipos de emergencia trabajan de manera ininterrumpida desde hace más de dos semanas para atender los incendios que afectan a diferentes comunidades del departamento.

"Es lamentable la situación que estamos viviendo. Desde hace dos semanas prácticamente empezaron los incendios y desde la semana anterior venimos atendiendo emergencias todos los días", manifestó.

Actualmente, más de 50 bomberos voluntarios permanecen desplegados en distintos puntos de Tarija, distribuidos en al menos cinco brigadas que buscan contener el avance del fuego y evitar que las llamas alcancen nuevas zonas pobladas.

El comandante también advirtió que las fuertes ráfagas de viento registradas en los últimos días dificultan el trabajo de los equipos de emergencia, ya que reactivan incendios que habían sido controlados y aceleran la propagación del fuego.

"El factor clima es muy cambiante. Tenemos ráfagas de viento muy fuertes que perjudican todo el trabajo que realizamos durante el día", explicó.

Ante este panorama, Salazar pidió a la población evitar cualquier tipo de quema, denunciar actividades sospechosas que puedan derivar en nuevos incendios y colaborar con el trabajo de los bomberos, que continúan movilizados para proteger a las comunidades amenazadas por la emergencia ambiental en Tarija.

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