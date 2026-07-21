Reprograman interpelación a la ministra de Salud para este miércoles

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, reprogramó la interpelación a la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, para este miércoles 22 de julio a las 10:00, en la Sala de Sesiones del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la nota oficial P.A.L.P. N.º 250/2025-2026, fechada el 17 de julio de 2026, la sesión fue reprogramada debido a la falta de habilitación de los asambleístas proponentes, lo que impidió realizar el acto inicialmente previsto para el 3 de julio.

Interpelación

La interpelación fue planteada por los diputados María Reneé Peñaloza Muñoz, Claudia Bilbao Espinoza, Julieta B. Jiménez Gutiérrez, Mauricio Alejandro Taboada Ortega y Felipe Daza Rodríguez, quienes solicitaron que la ministra explique aspectos relacionados con la gestión de la salud pública.

El documento establece que la convocatoria se realiza en cumplimiento del numeral 18 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y del artículo 145 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que regulan el procedimiento de interpelación a ministros de Estado.

La nota fue dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Diego E. M. Ávila Navajas, y cuenta con los sellos de recepción de la Secretaría General, la Presidencia y la Oficialía Mayor del Senado, formalizando la realización de la interpelación para este miércoles.

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