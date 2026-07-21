Conductores madrugan y forman filas para tramitar el B-SISA en Cochabamba

Decenas de conductores acudieron desde tempranas horas de la mañana a las oficinas habilitadas para realizar trámites del sistema B-SISA en Cochabamba. Algunos usuarios llegaron desde las 05:00 horas con el objetivo de obtener una ficha de atención, pese a que el servicio inicia a las 08:00.

Las filas se instalaron en inmediaciones del pasaje de la calle Baldivieso ,donde se realizan los trámites, generando bastante movimiento desde las primeras horas del día. Los conductores buscan registrar, actualizar o reponer el dispositivo necesario para la carga de combustible en sus vehículos.

“Estamos desde las cinco de la madrugada, es la primera vez que vengo, es para hacer la reposición”, relató uno de los usuarios que esperaba su turno.

Otro conductor señaló que llegó desde Quillacollo hasta la ciudad de Cochabamba para realizar el trámite, debido a que necesita contar con el B-SISA habilitado para cargar combustible en su motocicleta.

Trámite inicia en oficinas de la ANH

Los usuarios deben aproximarse inicialmente a las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ubicadas en la calle Baldivieso de la ciudad de Cochabamba, donde solicitan una ficha o turno para la atención.

Posteriormente, algunos trámites son derivados a puntos de atención establecidos por la institución, como el sector de La Chimba.

La ANH establece que para realizar el registro o reposición del B-SISA es necesaria la presencia física del motorizado, debido a la verificación de datos y la toma de información del vehículo.

Requisitos para obtener el B-SISA

Entre los documentos solicitados para el trámite se encuentran la cédula de identidad original del propietario, el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) original o copia legalizada, además de la presencia del vehículo.

Para el registro nuevo del B-SISA, los usuarios deben realizar el pago correspondiente y presentar el comprobante de depósito o transferencia bancaria.

En el caso de reposición por pérdida, deterioro, robo u otros motivos, se requiere el comprobante de depósito bancario por Bs 17 a la cuenta habilitada por la ANH, además de la documentación del propietario y del vehículo.

Los usuarios expresaron la necesidad de mejorar la organización del sistema de atención debido a las largas filas y al tiempo de espera para acceder a una ficha.

La alta demanda por el registro y reposición del B-SISA se registra en un contexto en el que los conductores requieren mantener habilitado el sistema para acceder al abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio.



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