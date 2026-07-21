Madre investigada por presunta venta de su hija alegó problemas económicos

La investigación por la presunta venta de una niña de cuatro años continúa revelando nuevos elementos. La madre biológica de la víctima alegó que puso a disposición de la pareja la custodia de la pequeña porque enfrentaba problemas económicos graves.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona Sur, Roberto Cuenca Díaz, explicó que además, la pareja involucrada, que pagó la fuerte suma de dinero, brindó su versión de los hechos.

"Los sindicados habrían accedido a la petición de la progenitora porque ya no podía sustentar económicamente a la menor. Esa es la versión que manejan", señaló, aunque aclaró que ese extremo aún debe ser corroborado por el Ministerio Público.

De forma paralela, la investigación estableció que la madre biológica tenía previsto viajar a Chile junto a sus otros tres hijos, argumentando que buscaba mejores oportunidades laborales. Esa información es indagada por la Policía de Santa Cruz, que también rescató a los otros menores para ponerlos bajo protección.

Fue reportada como desaparecida desde enero

La niña, que había sido reportada como desaparecida en Santa Cruz desde enero, fue encontrada el fin de semana en un inmueble de la zona de Obrajes, en La Paz, donde permanecía con la pareja ahora aprehendida. Tanto ellos como la madre biológica son investigados por el presunto delito de trata y tráfico de personas.

La autoridad policial indicó que la declaración de la progenitora será clave para reconstruir cómo se produjo la entrega de la menor y determinar si existió una transacción económica.

Mientras continúan las investigaciones, la niña permanece bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la justicia definirá la situación jurídica de los aprehendidos en la audiencia de medidas cautelares.

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