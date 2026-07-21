Vestido de payaso y con un arma de fabricación artesanal, Jhomer Pachacopa, conocido como “Payasito 13”, habría ingresado la noche del domingo 19 de julio a una iglesia evangélica de Shinahota y ejecutado de un disparo en la cabeza al pastor Edwin Mollo, de 53 años.

El crimen ocurrió en pleno culto religioso y frente a decenas de feligreses. Mollo, quien llevaba más de 20 años dedicado al ministerio pastoral, dirigía la ceremonia cuando el presunto agresor se acercó a él.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, el hombre esperó el momento en que el pastor oraba con los ojos cerrados para aproximarse y dispararle a corta distancia.

El proyectil impactó en la cabeza del religioso. Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro médico, murió debido a la gravedad de sus heridas.

El ataque causó conmoción entre los miembros de la congregación, quienes conocían al presunto autor. De acuerdo con los testimonios, Pachacopa habría asistido anteriormente a esa iglesia y era conocido en la zona por animar fiestas infantiles vestido de payaso.

El presunto autor huyó y abandonó el arma

Tras disparar contra el pastor, el sospechoso huyó del lugar y dejó abandonada el arma de fabricación casera utilizada en el ataque.

La Policía inició las investigaciones y, a partir de los testimonios de los asistentes y del hallazgo del arma, identificó a Pachacopa como el principal sospechoso del asesinato.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, afirmó que los elementos colectados permitieron vincularlo con el crimen.

Un año antes ya habría amenazado al pastor

Los antecedentes del caso revelan que la relación entre el pastor y el sospechoso no era reciente.

Según familiares y allegados, aproximadamente una década antes, Pachacopa habría colaborado con la iglesia donde Mollo ejercía su labor pastoral. Sin embargo, aproximadamente un año antes del asesinato, el sospechoso habría comenzado a amenazar al religioso, tanto de manera personal como a través de redes sociales.

Miembros de la congregación habrían recomendado al pastor presentar una denuncia, pero Mollo habría optado por perdonarlo. Incluso, según sus familiares, en algunas ocasiones le habría regalado ropa y tratado de ayudarlo.

Una de las hipótesis que investiga la Policía señala que el pastor habría llamado la atención a Jhomer por el intento de robo de equipos de sonido de la iglesia.

Lunes 20 de julio: la Policía captura al principal sospechoso

Al día siguiente del crimen, la Policía ubicó a Pachacopa en el domicilio de sus padres y procedió con su aprehensión.

El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales de Shinahota, mientras los investigadores realizaban las diligencias correspondientes.

Sin embargo, pobladores que observaron el operativo comenzaron a movilizarse tras conocer que el presunto autor del asesinato había sido capturado.

Una turba irrumpió en la estación policial

Horas después, más de 200 personas, según el reporte policial, irrumpieron en dependencias de la Estación Policial Integral (EPI) de Shinahota.

La multitud forcejeó con los efectivos policiales y logró sacar al detenido por la fuerza. Los pobladores trasladaron al sospechoso hasta la plaza principal.

“Después de que él se encontraba en celdas policiales, fue extraído de la misma, llevado a la plaza, prendieron fuego con combustible de gasolina y fue rescatado por la Policía”, informó Peralta.

Durante el linchamiento, los pobladores golpearon al sospechoso, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego.

La Policía logró rescatarlo cuando aún presentaba signos vitales. Sin embargo, tenía quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 90% de su cuerpo, además de otras lesiones de extrema gravedad.

Pachacopa fue trasladado de emergencia hacia Cochabamba para recibir atención médica, pero murió durante el trayecto. Llegó sin vida al Hospital Viedma.

Dos investigaciones quedan abiertas

El director de la Felcc confirmó que Pachacopa era considerado el principal sospechoso del asesinato del pastor, debido a las declaraciones de testigos y al hallazgo del arma presuntamente utilizada en el crimen. Sin embargo, su muerte no cerrará el caso.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público investigará tanto el asesinato de Edwin Mollo como la muerte de Pachacopa durante el linchamiento.

Indicó que la autopsia médico legal practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al cuerpo del pastor Edwin M. V., de 53 años de edad, estableció que la víctima falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo provocado por disparo de arma de fuego artesanal, evidenciándose la presencia de cinco perdigones metálicos alojados en la cabeza.

La Fiscalía deberá reconstruir la secuencia completa de los hechos, establecer las responsabilidades por el asesinato del pastor e identificar a las personas que participaron en la extracción del detenido, la agresión y la posterior quema.

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