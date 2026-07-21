Puerto Suárez refuerza combate contra incendio en el Parque Nacional Otuquis

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, en el municipio de Puerto Suárez, ya consumió alrededor de 2.000 hectáreas, según informó la alcaldesa María Renée Hoyos, quien aseguró que las labores de contención permitieron evitar que el fuego continúe expandiéndose.

La autoridad explicó que el municipio activó su plan de emergencia desde el jueves, cuando se detectó el avance del incendio transfronterizo proveniente de Brasil. Desde entonces, personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y de Medio Ambiente realiza inspecciones y coordina las tareas de respuesta.

"Desde el primer día hemos estado en constante inspección. Se activó el plan de emergencia y el municipio ha mantenido coordinación permanente con la UGR y el personal de Medio Ambiente", señaló Hoyos.

La alcaldesa indicó que el principal desafío es el difícil acceso a la zona afectada, por lo que actualmente se trabaja con maquinaria pesada para abrir paso a los equipos de emergencia.

"Necesitamos el ingreso de una o dos maquinarias, principalmente una oruga, para poder acceder a los sectores donde está el incendio", afirmó.

El punto más crítico se encuentra en una zona cercana al bosque seco del Parque Nacional Otuquis, donde el acceso terrestre es limitado. Aunque se solicitó apoyo aéreo para realizar sobrevuelos, hasta el momento no existe una confirmación sobre el envío de helicópteros.

Respecto al impacto sobre la población, Hoyos descartó un riesgo inmediato para las comunidades, al señalar que el asentamiento más cercano se encuentra a unos 100 kilómetros del área donde se concentra el fuego.

La alcaldesa también confirmó que existe coordinación con autoridades brasileñas debido a que el incendio se originó en territorio vecino; sin embargo, cada país ejecuta sus propios planes de emergencia para combatir las llamas.

"El fuego está siendo controlado. Estamos proporcionando el combustible, la maquinaria y el apoyo necesario para evitar que continúe propagándose", señaló.

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