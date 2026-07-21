Alcalde Torres: “Nunca hemos tenido tantos incendios a la vez en Tarija”

Desde la comunidad de Sella Cercado, uno de los puntos donde se concentran los esfuerzos para sofocar los incendios forestales que afectan al departamento de Tarija, las autoridades reportaron una situación crítica debido a la magnitud de las llamas y las condiciones climáticas.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que siete familias tuvieron que ser evacuadas para resguardar sus vidas, pese a que inicialmente se resistían a abandonar sus viviendas.

"Habían siete familias que no querían dejar sus casas pese a que se iban a quemar. Sé que es lamentable y doloroso, pero no vale la pena perder la vida por eso. Hemos desalojado las viviendas y estamos tratando de salvarlas", explicó la autoridad.

Torres señaló que el fuego se ha extendido por gran parte de la serranía y que el humo dificulta aún más las tareas de combate. Además, hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad para evitar nuevos incendios.

"A las personas decirles que esto no es un chiste, seamos responsables con las cosas que hacemos, especialmente con el medio ambiente. Ya debemos haber perdido unas 8 mil hectáreas, entonces llamamos a la reflexión", manifestó.

Las condiciones meteorológicas también han complicado las operaciones aéreas. Según el alcalde, los fuertes vientos impidieron un trabajo más eficiente de los helicópteros que apoyan el combate al fuego.

La autoridad indicó que, desde el domingo, los equipos de emergencia han enfrentado hasta seis focos de incendio de manera simultánea.

"Nunca vi que haya incendios en seis puntos a la vez desde el domingo hasta el día de hoy. Apagábamos en un lugar y ardía en otro", sostuvo.

Asimismo, Torres pidió que la Policía investigue el origen de los incendios, al considerar que podrían haber sido provocados. "Son incendios que se han provocado desde las carreteras hacia los cerros. Dejo las investigaciones a la Policía porque no creo que sean coincidencias y, si hubo una mano negra, que la Policía dé con ellos", expresó.

Pese a la complejidad de la emergencia, el alcalde aseguró que los equipos continuarán desplegados hasta controlar los incendios. "La situación es complicada, pero la vamos a controlar", concluyó.

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