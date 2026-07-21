Defensoría califica como trata y tráfico presunta entrega de una niña de 4 años

La jefa de Unidad de la Defensoría Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Montserrat Chumacero Rocabado, informó que una niña de 4 años, presuntamente entregada a una pareja a cambio de dinero, se encuentra actualmente bajo resguardo de esa instancia municipal.

Chumacero explicó que la Defensoría tomó conocimiento del caso a través de un requerimiento fiscal emitido desde Santa Cruz, donde se inició la denuncia. A partir de esa solicitud, junto con la Policía, se realizó el operativo de rescate de la menor en La Paz.

“Se puede hablar de trata y tráfico”

Consultada sobre si el hecho puede ser considerado una venta o transacción, Chumacero sostuvo que, con la información disponible, se puede hablar de un presunto caso de trata y tráfico de personas.

“Utilizar a una niña o una persona como un objeto de transacción, ya estamos hablando de trata de personas y de tráfico de personas”, señaló.

La autoridad remarcó que se trata de un delito grave, porque la menor habría sido tratada como un objeto, vulnerando sus derechos a la protección, identidad, pertenencia familiar y salud mental.

Valoraciones médicas y psicológicas

La autoridad municipal señaló que la niña fue sometida a valoraciones médicas y psicológicas. Según indicó, se encuentra estable y no presenta problemas de salud.

“La niña se encuentra estable, no tiene ningún problema de salud en este momento”, afirmó Chumacero, al explicar que también recibe acompañamiento psicológico para precautelar sus derechos de manera integral.

La funcionaria evitó dar mayores detalles del informe psicológico debido a que la investigación continúa en curso y por tratarse de un caso delicado que involucra a una menor de edad.

Hecho habría ocurrido en enero

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la entrevista, la presunta transacción habría ocurrido el 23 de enero en la ciudad de La Paz. La menor habría sido recibida por una pareja que luego empezó a convivir con ella.

Chumacero informó que el rescate se realizó desde el domicilio donde estaba la niña y que no se encontraron signos de otro tipo de violencia hacia la menor.

Pareja no tenía documentos legales

La jefa de la Defensoría Municipal explicó que las personas que tenían a la niña se mostraron cooperativas durante el operativo, por lo que el rescate no fue traumático.

Sin embargo, aclaró que los adultos no contaban con ningún documento que legalice la tenencia de la menor ni que demuestre una relación filial con ella.

“No había ningún documento que represente la relación filial de estos adultos para con la niña, por eso es que se ejecuta el rescate”, indicó.

Tres personas aprehendidas

Según la cronología expuesta durante la entrevista, hay tres personas aprehendidas: la madre biológica de la niña, en Santa Cruz, y la pareja que la tenía en La Paz.

También se informó que la madre biológica tendría otros tres hijos en Santa Cruz, por lo que se coordina con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para verificar su situación y precautelar sus derechos.

Denuncia menciona pago de Bs 1.000

Chumacero explicó que el dato sobre un presunto pago de Bs 1.000 surge de la denuncia de una tercera persona, quien habría afirmado que presenció la transacción.

Esa persona también habría llamado a la línea 156 para informar del hecho antes del rescate, aunque no brindó sus datos ni explicó si tenía algún parentesco con la niña.

Investigación debe ir “a la raíz”

La autoridad municipal pidió cautela sobre la posibilidad de que existan más personas implicadas, pero sostuvo que la investigación no debe quedarse solo en la pareja que tenía a la menor ni en la madre biológica.

“Hay que ver mucho más a fondo”, afirmó Chumacero, al señalar que el compromiso de la Defensoría Municipal es impulsar acciones legales, psicológicas y sociales para proteger a la niña y sentar un precedente.

La audiencia cautelar de las dos personas aprehendidas en La Paz fue anunciada para este martes.

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